Enna, oltre 200 giovani ripuliscono la città con il Grest CSI e Plastic Free

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Successo per l’evento dedicato al decoro urbano e all’ecologia, nato dalla sinergia tra le istituzioni educative e le associazioni locali. Questa mattina, oltre 200 partecipanti — tra giovanissimi e animatori del Grest del CSI Comitato di Enna — si sono rimboccati le maniche per una raccolta straordinaria di rifiuti plastici, organizzata insieme ai referenti di Plastic Free.

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L’attività ha interessato nello specifico le strade di Valverde, San Pietro e Sant’Agostino, quartieri in cui i bambini e i ragazzi si sono rimboccati le maniche durante tutta la mattinata, vedendo la partecipazione attiva anche di diversi cittadini volontari. Oltre a ripulire concretamente le aree urbane coinvolte, la giornata ha rappresentato un’importante lezione sul campo per i più piccoli, trasmettendo un messaggio chiaro e d’impatto sul valore della sostenibilità e della tutela del bene comune.

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“Vedere l’entusiasmo e l’energia con cui i nostri piccoli atleti si sono spesi per la cura della città ci riempie di orgoglio, dimostrando come lo sport e le attività estive siano prima di tutto uno strumento fondamentale per formare i cittadini di domani”, ha dichiarato con soddisfazione il presidente del CSI di Enna, Salvino Bombara.

A lui ha fatto eco il direttore tecnico Luca Ingrassia, sottolineando l’efficacia pratica dell’iniziativa: “I bambini hanno capito l’importanza di differenziare i materiali sporcandosi le mani in prima persona, e siamo certi che questa esperienza concreta lascerà un segno indelebile nel loro modo di rispettare l’ambiente e il bene comune”.