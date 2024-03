Enna: Oipa, assessore al randagismo cercasi

PUBBLICITÀ

Mentre il fenomeno del randagismo dilaga – tante cucciolate per strada e cani scheletrici vaganti – la delegata provinciale di OIPA Italia per Enna, Daniela Nobile domanda a sé stessa e al Sindaco di Enna, l’avvocato Maurizio Dipietro: “dove si sono rintanati gli assessori al randagismo, che nel tempo si sono susseguiti? E come hanno esercitato ed esercitano il loro mandato per la collettività?”

Fiumi di parole sono state spese per sensibilizzare la politica e la comunità su questo fenomeno, ma nulla è cambiato. “Abbiamo scomodato l’umana pietà verso questi poveri animali e sollecitato l’interesse dei più razionali parlando delle centinaia di mila euro – danaro pubblico – speso ogni anno per rinchiudere queste povere creature nei canili convenzionati. Ma nulla è cambiato, tutto continua a tacere”.

“Si è parlato dell’importanza della sterilizzazione (che nel tempo annullerebbe il numeri dei cani vaganti in città) e della re-immissione sul territorio; dell’ affidamento diretto senza il passaggio traumatico dal canile; si è suggerito di avviare un confronto con l’Asp – che ha una clinica veterinaria attiva sul territorio e convenzionata con tutti gli altri comuni della provincia eccetto Enna – e del supporto che potrebbe dare il mondo dell’associazionismo, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. L’unico movimento che si vede in città è quello della camionetta bianca dell’accalappiacani che prende cuccioli (prede facili) e mamme che allattano (quindi affamate e facilmente avvicinabili) per rinchiuderli in canile, senza dare possibilità alcuna di sistemarli in famiglia”.

E aggiungiamo, sul sito istituzionale del Comune di Enna compare il “Programma d’interventi di contrasto al Randagismo”, un documento ben stilato dove si invoglia la cittadinanza all’adozione attraverso il riconoscimento di un contributo economico annuo di seicento euro. Peccato che restino solo parole scritte. E comunque, nonostante lo sforzo linguistico apprezzabile, le storture sono più di una: intanto perché il cane che rientra nell’iniziativa – come si legge sul medesimo programma – deve essere “detenuto in canile da almeno 9 mesi”. E tutti gli altri? Nove mesi perché, per garantire all’animale il tempo per andare in contro a ogni possibile tipo di trauma? E ancora, visto che anche la pagina Facebook dell’assessorato – aperta da due anni – non dà nessuna notizia e nessun aggiornamento sui cani detenuti in canile, sulle loro reali condizioni di salute, non presentandoli ai possibili interessati, come si pensa di invogliare la gente a recarsi in un canile, tra l’altro, lontano e poco rintracciabile, come quello convenzionato con il comune di Enna?

“Noi associazione e liberi cittadini, volontari sul territorio vorremmo sapere – continua la responsabile OIPA, Daniela Nobile – cosa ne pensa il Signor Sindaco di questo scempio? Dove sono e cosa fanno gli assessori al ramo da Lei nominati per frenare il fenomeno del randagismo e per occuparsi davvero degli animali che “appartengono” al Comune di Enna?”

Angela Montalto