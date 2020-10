Enna: Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, ecco le indicazioni sulla viabilità

Istituiti per i giorni 30 e 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, in occasione della festa di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 i seguenti divieti:

– il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati della via S. Francesco d’Assisi, dall’intersezione con viale Diaz fino al piazzale M° Di Dio (ingresso principale Cimitero), ed in tutta la via Cappuccini;

– il senso unico di marcia in via delle Scienze – direzione via Aidone, dall’intersezione con il viale Diaz all’intersezione con via Giordano (che conduce all’ingresso secondario della GdF);

– il divieto di fermata lungo il lato sinistro di tutto il predetto tratto stradale, con contestuale istituzione di apposita area di sosta libera, in via temporanea, lungo il lato destro del medesimo;

– il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, all’interno del Terminal arrivi e partenze SAIS di viale Diaz;

– n. 02 (due) stalli di sosta per lo stazionamento delle ambulanze uno antistante l’ingresso principale del Cimitero ed uno all’intersezione tra viale Diaz e via delle Scienze (di fronte ex Caserma VV.FF.);

– apposita area di sosta per soggetti diversamente abili nel piazzale B. Angelico, lungo il lato sovrastante la via dei Cappuccini, successiva al posteggio del venditore di fiori;

– dal giorno 31 ottobre 2020 al giorno 03 novembre 2020, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata per tutti gli autobus ed i mezzi pesanti in tutto il piazzale M° Di Dio, antistante l’ingresso principale del Cimitero, riservando il piazzale stesso esclusivamente alla sosta per disabili, muniti di apposito contrassegno, lungo il lato ringhiera, il lato ingresso principale e lato prospiciente muretto, riservando la parte centrale del piazzale alla sosta libera;

– idonea postazione per i bagni chimici lungo il lato di piazza M° Di Dio sottostante l’autoparco SAIS;

-i visitatori potranno fruire degli appositi parcheggi siti davanti gli ingressi secondari del Cimitero, nel piazzale B. Angelico, fino al totale esaurimento dei posti auto negli stessi.