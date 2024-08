Enna: oggi la festa di Maria Santissima di Valverde

PUBBLICITÀ

E’ giorno di festa oggi ad Enna dove si solennizza Maria Santissima di Valverde. Stamattina alle 7 lo sparo dei colpi a cannone che hanno annunciato alla città il giorno di festa. Alla stessa ora nel Santuario di Valverde sono iniziate le celebrazioni eucaristiche.

Alle 10 la messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari, mentre alle 11,30 sarà celebrata la Messa dei Confrati nel corso della quale tre novizi professeranno la loro appartenenza alla Confraternita Maria Santissima di Valverde.

Nel pomeriggio alle ore 18,30 si snoderà la processione con il fercolo ed il simulacro della Madonna di Valverde preceduto dai simulacri di San Michele, San Giuseppe e dello Spirito Santo, e dalle insegne delle Confraternite ennesi. La processione arriverà in Duomo per la celebrazione della messa, al termine della quale riprenderà attraversando la via Roma fino a Piazza Neglia “San Tommaso” dove, dopo un breve momento di preghiera, si ritornerà in chiesa attraversando via Roma, Piazza Coppola, via Candrilli, Piazza Sant’Agostino e via Valverde. L’arrivo del fercolo sarà salutato dallo spettacolo pirotecnico.

A completare la serata lo spettacolo di intrattenimento con Massimo Spata e musicale con LadyV Trio in Piazza Valverde.

«Da Valverde è iniziato il Cristianesimo in città e portare avanti una tradizione secolare ricca di storia e devozione è per noi un onore – riconosce il rettore della confraternita, Mario Cascio -. Il quotidiano impegno dei confrati è di tramandare alle future generazioni queste tradizioni».

«La nostra città vive oggi un altro momento che rappresenta un forte richiamo alle nostre radici – le parole del sindaco Maurizio Dipietro -. La festa della Madonna di Valverde, infatti, fa parte della nostra storia cittadina che tutti abbiamo il dovere di custodire. In tal senso la mia amministrazione è da sempre accanto alla Confraternita, così come alle altre, sostenendo la valorizzazione della festa e delle tradizioni e l’importanza di trasmetterle alle generazioni future».

In concomitanza con lo spettacolo pirotecnico il viale che conduce al Santuario sarà temporaneamente chiuso ed è consigliabile assistere ai fuochi d’artificio dalla via San Leone (la strada parallela di fronte al viale che conduce al Santuario). Al termine dei fuochi il viale sarà presto aperto per consentire il deflusso dei fedeli.

La processione sarà trasmessa in diretta su CANALE 97 del digitale terrestre dalle ore 18:30, su Facebook nelle pagine PicaFoto – Tele Enna, condivisa sulla pagina della Confraternita Maria Santissima di Valverde – Enna e sul canale YouTube Eventi in Sicilia.