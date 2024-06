Enna: oggi la festa del Sacro Cuore di Gesù

PUBBLICITÀ

Oggi festa del Sacro Cuore di Gesù ad Enna (foto di Gaetano Volante). In mattinata messe nella chiesa di Santa Maria del Popolo alle 8:30, 10:30 e 12:00.

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio, alle 18:30, la processione del fercolo per le vie della città lungo Via Colombaia, Via Firenze, Via Ragusa, Via Catania, Via Palermo, Via Trieste, Piazza Giovanni XXIII, Via Legnano e Via Roma fino al Duomo. Dopo la celebrazione eucaristica (alle 20:00), riprenderà la processione di rientro lungo Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Via Catania, Via Ragusa, Via Firenze e Via Colombaia.

Alle 21:30, nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria del Popolo, lo spettacolo di cabaret con I Respinti.