Enna: oggi la festa del Beato Girolamo De Angelis, compatrono della città

PUBBLICITÀ

Oggi, martedì 5 dicembre, si festeggia il beato Girolamo De Angelis, martire gesuita ennese e compatrono della città di Enna.

La giornata di oggi sarà caratterizzata dalle celebrazioni, che si svolgeranno nella chiesa di San Bartolomeo alle ore 9:30 e alle 11, con quest’ultima presieduta da mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.

Nel pomeriggio, alle 17, la processione solenne per le vie della città. Dalla chiesa di San Bartolomeo si muoverà il corteo con la reliquia e il simulacro del beato Girolamo che attraverserà via Mercato, via Sperlinga; arrivati in piazza Europa ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico. Poi si proseguirà per viale IV Novembre, via Libertà e via Roma sino al duomo. Qui sarà celebrata la messa solenne presieduta da mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, alla presenza del clero cittadino, dei padri gesuiti, delle autorità civili e militari e del collegio dei rettori delle confraternite ennesi. Al termine della celebrazione il Sindaco rinnoverà l’atto di affidamento a nome della città di Enna al beato Girolamo. Dopo la processione farà il suo rientro – sostando qualche minuto fuori dalla chiesa madre per uno spettacolo pirotecnico – percorrendo via Roma e via Mercato fino alla chiesa di San Bartolomeo.

Quest’anno ricorrono i 400 anni del martirio del beato Girolamo e per l’occasione parteciperà alla processione una delegazione giapponese.