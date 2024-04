Enna: oggi la celebrazione del 172° anniversario di fondazione della Polizia di Stato

PUBBLICITÀ

La celebrazione 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in ambito locale, si terrà oggi nella splendida cornice del Teatro Neglia del centro storico di Enna.



La cerimonia sarà preceduta dalla deposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda i caduti della Polizia di Stato presso la caserma di Enna Bassa intitolata alla memoria di “Giorgio Boris Giuliano” da parte del Questore, Dr. Salvatore Fazzino, accompagnato dal Prefetto di Enna, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, alla presenza dei Funzionari della Polizia di Stato in servizio in provincia di Enna.

Poco dopo, all’ingresso del suddetto Teatro verrà schierato il picchetto che ha vedrà passare in rassegna il Questore ed il Prefetto della provincia di Enna; presenti le autorità civili, militari, politiche, religiose ed i cittadini che vorranno intervenire.

In questa occasione sempre più forte risuona il motto #essercisempre che racchiude in queste due semplici parole lo spirito della Polizia di Stato, da sempre al servizio della gente e guidata giorno dopo giorno dall’obiettivo di garantire sicurezza e libertà nel vivere e agire quotidiano.

Costante è stato nel periodo, anche in questa provincia, l’impegno della Questura, dei Commissariati distaccati di P.S., della Sezione della Polizia Stradale, della Sezione della Polizia Postale e della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Enna. In costante sinergia fra loro, si è operato per il contrasto alle attività criminose perpetrate nei più svariati ambiti, oggi premiati tramite le onorificenze e le ricompense conferite al personale distintosi per l’impegno profuso e per gli obiettivi raggiunti.

Un’amministrazione longeva quella della Polizia di Stato, che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori e i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei suoi uomini.

A fine cerimonia verrà data lettura della preghiera a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, e verrà eseguito, da parte del corpo bandistico dell’ANPS di Enna, l’inno nazionale.