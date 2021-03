Enna: oggi e domani vaccinazione senza prenotazione per le categorie Astrazeneca

Apertura straordinaria del Centro Vaccinale di Enna, presso l’Umberto I, dalle ore 18 alle 22, oggi sabato 20 marzo e domani, domenica 21 marzo 2021.

Possono ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca i cittadini appartenenti alle categorie per le quali è previsto il vaccino: operatori della scuola, delle Forze dell’Ordine e i cittadini appartenenti alla fascia di età 70/79 anni, esclusi i soggetti estremamente vulnerabili.

I cittadini che hanno già prenotato per altre date e riceveranno tra oggi e domani il vaccino Astrazeneca dopo le 18.00, sono invitati a disdire la prenotazione per lasciare spazio ad altri.

Gli hub vaccinali saranno aperti in tutta la Sicilia con la possibilità di vaccinare tutti gli aventi diritto con il vaccino AstraZeneca anche senza prenotazione. E’ l’iniziativa messa in campo dalla Regione per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid riservata al target 70-79 anni, scuola, forze dell’ordine, non estremamente vulnerabili. Coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, recarsi presso l’hub vaccinale della propria provincia (Umberto I di Enna) e ricevere liberamente il vaccino. Sarà necessaria solo la tessera sanitaria.