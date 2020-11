Enna: offeso e deriso un disabile durante una trasmissione radiofonica

Lo Sportello Antiviolenza Diana di Enna dell’Associazione CO.TU.LE.VI (contro tutte le violenze) ha ricevuto la segnalazione relativa alla diretta radiofonica de “Lo ZOO di 105”, trasmessa nel pomeriggio del 10 novembre scorso, nel corso della quale è stato deriso ed offeso un ragazzo in evidente condizione di fragilità.

“Mario, così ci piace chiamarlo – fanno sapere dallo sportello antiviolenza – ormai da diverso tempo è oggetto di vessazioni e viene ridicolizzato proprio a causa delle sue condizioni ed è stato immediatamente riconosciuto dalla comunità ennese che ha ritenuto di denunciare la gravità dell’accaduto. Le espressioni utilizzate dai conduttori oltre ad essere di un’inutile ed inaudita volgarità, sono ancor più odiose perché rivolte ad un ragazzo svantaggiato ed indifeso, deriso anche perché meridionale. E’ inaudito che si consenta la messa in onda di una trasmissione con siffatti contenuti, in un momento storico in cui la società civile cerca di contrastare la cultura del linguaggio dell’odio e di ogni forma di violenza. Mentre il nostro sportello informerà le Forze dell’Ordine e l’Ordine dei Giornalisti, auspichiamo l’intervento degli organismi di vigilanza competenti, tanto più che la predetta trasmissione non è nuova a forme di comunicazione diffamatorie e contrarie al comune senso della decenza, prescindendo da ogni riflessione politicamente corretta”.