Enna, odontoiatri: la CAO riparte con i corsi di aggiornamento

Sabato scorso, presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Enna, si è tenuto un corso di aggiornamento per gli odontoiatri dal titolo “Il momento delle decisioni: tra evidenza scientifica ed esperienza clinica”.

Il corso è stato organizzato dalla CAO, la Commissione albo odontoiatri di Enna, e dal suo presidente, Antonino Carmelo Cassarà. Relatore della mattinata, l’odontoiatra Giovanni Barbagallo, professionista di grande esperienza che svolge la sua attività a Catania e che

ha illustrato una serie di protocolli chirurgici e la sua personale esperienza finalizzati al salvataggio di denti e impianti compromessi, in modo da prevenirne la perdita.

Numerosa la platea dei partecipanti che ha ascoltato con molto interesse e si è interfacciata in maniera costruttiva con il relatore.

“L’aggiornamento professionale – dichiara il presidente Cassarà – non è un obbligo ma un dovere, tra l’altro previsto dal codice di deontologia, che ogni odontoiatra o medico devono perseguire per tutelare e curare i propri pazienti in maniera appropriata. Ecco perché la CAO, organo sussidiario dello Stato che tutela la salute dei cittadini e la dignità professionale, si prodiga per organizzare corsi di aggiornamento per i suoi iscritti”.

“Un professionista preparato e aggiornato – continua Cassarà – è una garanzia per i pazienti che vengono tutelati nel migliore dei modi”.