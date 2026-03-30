Enna, odontoiatri: focus su contenzioso e rischi professionali

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Si è svolto sabato 28 marzo, presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, il corso di aggiornamento rivolto agli odontoiatri dal titolo “Il contenzioso e i rischi quotidiani connessi all’attività odontoiatrica: strumenti assicurativi per affrontare il tutto serenamente”.

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Enna, rappresentata dal presidente Antonino Carmelo Cassarà, in collaborazione con ANDI Enna, presieduta dal dottore Michele Trigona, ha registrato una significativa partecipazione di professionisti, a conferma della crescente attenzione verso le tematiche legate alla responsabilità professionale.

Il corso è stato tenuto da Paolo Coprivez, presidente Commissione Albo Odontoiatri di Gorizia, e dagli odontologi forensi professore Marco Scarpelli e dottore Massimo Manchisi, presidente ANDI Parma, che hanno guidato i partecipanti in un’approfondita analisi dei principali profili di rischio connessi all’esercizio quotidiano della professione odontoiatrica.

Ampio spazio è stato dedicato al tema del contenzioso, alla luce dell’evoluzione normativa e dell’aumentata consapevolezza dei pazienti, soffermandosi sull’importanza della corretta informazione, del consenso informato e della tracciabilità delle prestazioni come strumenti fondamentali di prevenzione.

Particolare rilievo è stato attribuito anche alla gestione del rischio clinico e organizzativo, evidenziando come l’adozione di protocolli operativi chiari, l’aggiornamento continuo e una comunicazione efficace rappresentino elementi chiave per ridurre l’esposizione a responsabilità professionali. In questo contesto, gli strumenti assicurativi sono stati presentati non solo come tutela economica, ma come parte integrante di una più ampia strategia di protezione del professionista e del paziente.

È stato inoltre sottolineato il ruolo centrale della relazione medico-paziente: costruire un rapporto basato su fiducia, trasparenza ed empatia contribuisce in modo determinante a prevenire incomprensioni e contenziosi, migliorando al contempo la qualità delle cure e la soddisfazione del paziente.

L’incontro ha fornito ai partecipanti chiarimenti concreti e operativi su aspetti giuridici, assicurativi e medico-legali, offrendo strumenti utili per affrontare con maggiore serenità e consapevolezza la propria attività quotidiana.

“L’obiettivo condiviso, sia della CAO – quale organo istituzionale sussidiario dello Stato – sia del singolo professionista, resta la tutela della salute del cittadino, principio cardine dell’attività sanitaria e fondamento imprescindibile dell’esercizio etico della professione odontoiatrica”, ha dichiarato il presidente della Cao Enna, Antonino Carmelo Cassarà.