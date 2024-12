Enna, nuovo statuto autodromo: i gruppi di opposizione completano la seconda fase

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa dei gruppi di opposizione ad Enna.

Dopo l’elaborazione del nuovo statuto e la sua presentazione alle Associazioni di categoria, ai sindacati ed al mondo dello sport, si è conclusa la seconda fase dell’iter stabilito dalle opposizioni perché l’iniziativa fosse spiegata in modo preciso a tutti gli Enti interessati al rilancio dell’Autodromo.

Dopo l’Aci ed il Libero Consorzio di Enna, il progetto è stato illustrato al Sindaco ed alle altre forze politiche tramite la Commissione capigruppo; successivamente è stato presentato al Presidente della Camera di Commercio di Enna-Palermo, nell’idea di recuperare anche questo storico socio.

Trattandosi di una proposta “Aperta”, si attendono ora le valutazioni che ognuno di loro certamente farà e le eventuali modifiche o integrazioni al testo, così da poter poi procedere alla sua definitiva approvazione presso le rispettive assemblee.

Nel sottolineare che si tratta dell’unica proposta esistente, è di grande soddisfazione poter dire di essere riusciti a fare quello che ci si proponeva molto prima del previsto, così come è altrettanto grande la soddisfazione nel constatare l’interesse mostrato verso il lavoro svolto.

Impegno mantenuto come promesso, ora non ci resta che attendere la volontà vera di chi ha il potere di far presto.