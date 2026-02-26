Enna, nuovo singolo per Sonik DJ: il 28 febbraio esce “Tranceflow”

Sonik DJ annuncia l’uscita del nuovo singolo “Tranceflow”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 28 febbraio.
Il brano rappresenta anche la prima pubblicazione ufficiale di Sonik Records, etichetta discografica fondata dallo stesso artista ennese. La label indipendente si propone di operare nel panorama della musica elettronica, con particolare attenzione ai generi trance, techno ed EDM.
Con la nascita dell’etichetta, Sonik DJ affianca all’attività di producer e performer anche quella di direzione artistica, con l’obiettivo di pubblicare nuove produzioni e collaborare con altri artisti.
“Tranceflow nasce dall’idea di creare uno stato mentale continuo, un flusso che accompagna l’ascoltatore dall’introspezione all’esplosione emotiva”, dichiara Sonik DJ.
Il singolo sarà disponibile dal 28 febbraio 2026 su Spotify, Apple Music, Beatport e sulle principali piattaforme digitali.