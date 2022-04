Enna: nuovo risultato di prestigio per il pizzaiolo Ivan Correnti

Un risultato di prestigio quello ottenuto dal pizzaiolo ennese Ivan Correnti al Campionato Mondiale della Pizza che si è svolto nei giorni scorsi a Parma. Correnti si è piazzato, nella categoria “pizza classica”, al 42° posto su quasi 700 partecipanti.

“Un risultato inaspettato – il commento al rientro del pizzaiolo – sono partito da Enna con l’obiettivo di arrivare tra i primi 100, ma mai avrei pensato di terminare la gara in una posizione così in alto in classifica”.

Per Ivan Correnti si tratta della seconda partecipazione al campionato mondiale della pizza, una gara di eccellenza dove pizzaioli provenienti da tutto il mondo si mettono a confronto.

“L’emozione è sempre la stessa, negli 11 minuti di tempo a disposizione cerchi di essere il più concentrato possibile” ha raccontato.

Come annunciato prima della partenza, ha portato in gara una pizza tutta siciliana, composta da un impasto di grani antichi macinati a pietra aromatizzato con agrumi dell’Isola. E poi, negli ingredienti, una base di crema di asparagi, fiocchi di pesto di pistacchio e ricotta di pecora, capocollo nostrano, pomodori secchi, fonduta di piacentino, filamenti di peperoncino e petali di fiori aromatizzati. Il tutto in una cornice dedicata alla Sicilia: un tagliere decorato con i colori della trinacria.

“Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno supportato e sostenuto anche a distanza, sono felice di questa esperienza”.

Appuntamento alla prossima “gustosa” competizione!