Enna, nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali d’affezione

PUBBLICITÀ

Enna avrà un nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali d’affezione. La proposta di deliberazione n. 54, presentata il 24 settembre dall’assessore comunale all’Ambiente e al Benessere degli animali, Leandro Lombardo, e approvata dalla Giunta Crisafulli è ora all’esame della Commissione consiliare e del Consiglio comunale, cui spetta l’approvazione definitiva.

PUBBLICITÀ

Il testo, composto da 22 articoli, aggiorna una disciplina rimasta ferma al 2014. Regola in modo organico la detenzione dei cani, gli obblighi e le responsabilità di proprietari e detentori, la gestione degli animali randagi, le aree destinate ai cani e le attività di vigilanza. Parte integrante del regolamento è la tabella delle sanzioni amministrative. I riferimenti normativi sono la legge quadro nazionale e la legge regionale n. 15 del 2022 sulla tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

Tra gli obiettivi indicati nella proposta figurano la promozione del possesso responsabile, il sostegno alle adozioni e alle sterilizzazioni e la valorizzazione delle associazioni di volontariato e degli enti del Terzo settore attivi nella tutela animale.

«Dotare la città di un regolamento aggiornato per il benessere degli animali e per una convivenza civile e decorosa è un impegno che ho assunto fin dal primo giorno – dichiara l’assessore Lombardo –. Il testo in vigore risaliva al 2014 ed era ormai superato: non rispondeva più alle esigenze del territorio né alla normativa attuale. Il nuovo regolamento, condiviso con tutta l’amministrazione, è frutto del lavoro degli uffici e del personale tecnico, che ringrazio per la professionalità».

«Concluso l’iter, questo regolamento ci darà finalmente le mani libere per agire con efficacia e concretezza – prosegue l’assessore –. Tra le prime azioni ci sarà una convenzione con il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale, che ci consentirà di avviare in modo capillare le sterilizzazioni e di introdurre l’identificazione dei cani tramite test del Dna, uno strumento per contrastare gli abbandoni e garantire una tracciabilità reale. Il passo successivo sarà evitare che i cani trascorrano la vita chiusi nelle strutture di ricovero: lavoreremo perché possano essere adottati da famiglie responsabili o, dove le valutazioni sanitarie lo consentano, reimmessi sul territorio come cani di quartiere. I nostri amici a quattro zampe meritano rispetto, tutela e risposte concrete».

Il regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio comunale e il completamento delle pubblicazioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale.