Enna: “nuovo rapporto tra fisco e contribuente”, convegno al Federico II

La Sicindustria (delegazione di Enna), l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e la Conferenza degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia organizzano il convegno sul tema “La Riforma Fiscale: un nuovo rapporto tra fisco e contribuente”. L’evento si terrà il prossimo 20 maggio, alle ore 10, presso l’Hotel Federico II di Enna. Parteciperà come relatore straordinario il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Il convegno avrà come argomento centrale la presentazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale che ha come obiettivo principale la semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, dei termini e della modulistica, nonché la lotta all’evasione fiscale tramite l’interoperabilità dei sistemi informativi e della base dati. La riforma, che interverrà su tutti gli ambiti del sistema fiscale, sarà basata su quattro pilastri strettamente collegati tra loro, con quello della semplificazione come obiettivo di fondo dell’intero progetto.

La revisione a 360° del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi, avrà come finalità la riduzione della pressione fiscale, l’aumento del grado di certezza del diritto, la riduzione del contenzioso, il miglioramento del rapporto fisco-contribuente e la creazione di un sistema in grado di attrarre i capitali esteri.

La riforma fiscale è tra le priorità del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee. La delega al Governo per la revisione del sistema tributario consentirà di ridisegnare il sistema fiscale con la necessaria ponderazione e che vedrà coinvolti tutti i professionisti.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.