Enna: nuovo fine settimana di eventi con “EnNatale in Pro Loco”

PUBBLICITÀ

Prosegue a Enna la programmazione di “EnNatale in Pro Loco 2025”, che nel fine settimana del 27 e 28 dicembre propone nuovi appuntamenti dedicati alla musica e alle attività per i più piccoli.

PUBBLICITÀ

Sabato 27 dicembre, alle ore 20:00, la Chiesa di San Tommaso ospiterà un concerto gospel a cura del coro “Seeds of Faith”, in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle Confraternite ennesi e il Libero Consorzio Comunale di Enna. Il concerto, dal titolo “Jesus, you are the center of my joy”, rientra nella tradizione musicale legata al periodo natalizio e si configura come un momento di espressione artistica e spirituale.

PUBBLICITÀ

Domenica 28 dicembre, invece, le attività saranno dedicate ai bambini. A partire dalle ore 17:00, presso la sede della Pro Loco in via Marchese Mario Grimaldi 8 (Palazzo Grimaldi), andrà in scena lo spettacolo di burattini “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana”, a cura di Agata Cammarata. Il pomeriggio prevede anche giochi, trucca-bimbi e una merenda.

Tutti gli eventi di “EnNatale in Pro Loco” sono gratuiti e aperti al pubblico. Per le attività che si svolgono all’interno del circolo è consigliata la prenotazione, al fine di garantire una migliore organizzazione e la disponibilità dei posti.