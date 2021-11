Enna: nuovo corso di aggiornamento organizzato dall’Aiac

Nuovo corso di aggiornamento per i tecnici in programma ad Enna il prossimo 22 Novembre presso Villa Giulia a Pergusa. Il corso è organizzato dall’Aiac, l’associazione degli allenatori di calcio sezione di Enna, e potranno prendervi parte i tecnici delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Il corso è il B31, avrà la durata di 5 ore (dalle ore 17:30 alle ore 22:30), di cui 3 ore in aula e 2 ore sul campo.

Per iscriversi sarà necessario registrarsi sulla piattaforma Myaiac. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Aiac di Enna, presidente Luigi Di Dio.