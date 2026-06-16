Enna, nuovo Consiglio Comunale insediato: elezione presidenza rinviata

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Si è insediato oggi pomeriggio il nuovo Consiglio comunale di Enna. La seduta inaugurale, svoltasi nella Sala d’Euno, ha visto il giuramento dei consiglieri eletti e la definizione delle prime sostituzioni imposte dalle nomine in giunta, dando il via ufficiale alla nuova stagione amministrativa della città.

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A presiedere l’assemblea, in qualità di consigliere anziano – più votato – è stato Marco Greco, che ha condotto i lavori con sicurezza e confidenza nel ruolo. L’aula si è presentata rinnovata nella sua composizione: molti i volti nuovi e una presenza significativa di giovani, a segnare una discontinuità generazionale rispetto alle precedenti consiliature.

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L’ordine del giorno è stato circoscritto al solo giuramento dei consiglieri e surroga di coloro che, accettando l’incarico di assessore, hanno dovuto lasciare il proprio scranno. Per il gruppo Enna Democratica, Leandro Lombardo e Katia Randazzo, nominati entrambi in giunta, hanno ceduto il posto rispettivamente a Sara Pavone e Marco Solfato, primi dei non eletti. Nel gruppo Torre, Marilisa Milano lascia il seggio a Ivan Martorana; per Democratici e Progressisti, Giuseppe Trovato è surrogato da Filippo Fiammetta.

La seduta non ha però consentito di completare il quadro istituzionale dell’aula. L’assenza del consigliere Ezio De Rose ha impedito il raggiungimento del plenum richiesto dalle indicazioni regionali per procedere all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio. I due incarichi di vertice restano dunque vacanti e saranno al centro della prossima seduta, che segnerà anche il vero avvio dell’attività consiliare.

A chiusura della riunione, il presidente pro tempore Greco ha convocato capigruppo e vertici amministrativi in una riunione straordinaria nella saletta adiacente alla Sala d’Euno, primo segnale di un’attività istituzionale già operativa nonostante il rodaggio ancora in corso.

Fabio Marino