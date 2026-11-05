Enna, nuovo ciclo del cineforum C4C: tre film in programma a novembre

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Nuovo ciclo di appuntamenti cinematografici a Enna per l’associazione C4C – Creative 4 Creativity Progetto Magma, che dopo la conclusione della rassegna “Opere Prime” propone tre nuove serate dedicate al cinema.

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Il nuovo cineforum, dal titolo “Cattive risate”, si svolgerà nella sede dell’associazione, in via Roma 105, e prevede tre proiezioni nel mese di novembre, tutte con inizio alle ore 21.

Il programma prenderà il via domani, venerdì 6 novembre, con “Good Time”, film diretto da Josh e Benny Safdie. Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 13 novembre con “Fuori orario”, diretto da Martin Scorsese. A concludere il ciclo sarà venerdì 20 novembre la proiezione di “Game Night – Senza regole”, film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein.

La nuova rassegna segue gli incontri del cineforum “Opere Prime”, che nelle scorse settimane ha proposto anche le proiezioni di “Paura e desiderio” di Stanley Kubrick, “500 giorni insieme” di Marc Webb e “Rushmore” di Wes Anderson.

Gli appuntamenti sono riservati ai soci dell’associazione C4C. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. L’associazione ha inoltre aperto la campagna di tesseramento per il 2027, rivolta a quanti desiderano associarsi e partecipare alle attività culturali promosse da C4C.

Per informazioni sulle proiezioni, sulle prenotazioni e sul tesseramento è possibile contattare il numero 3396287786.