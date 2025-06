Enna: nuovo bar all’Ospedale Umberto I, al via i lavori

PUBBLICITÀ

Una bella novità sta per arricchire l’ospedale Umberto I di Enna: stamani sono iniziati i lavori per l’allestimento del nuovo bar che sarà inaugurato presto. Uno spazio pensato per offrire un momento di relax e conforto a pazienti, visitatori e personale sanitario. Una comodità indispensabile in ogni nosocomio ma che inspiegabilmente ad Enna non esisteva.

Questa iniziativa nasce dall’idea di creare un ambiente più accogliente e umano all’interno del presidio ospedaliero, dove poter gustare una bevanda calda o uno spuntino in un’atmosfera amichevole.

Nella giornata di oggi gli operai erano già a lavoro per montare gli arredi e le attrezzature necessarie per la realizzazione di una caffetteria moderna e completa di ogni comodità, progettata per essere un punto di ritrovo informale e rilassante. Il progetto ed i lavori sono coordinati dall’Arch. Giuseppe Armenio.

Il nuovo bar si trova presso la sala “Farinato” nei locali adiacenti all’ingresso principale, una posizione strategica nell’ospedale che lo rende facilmente accessibile sia dall’interno che direttamente dall’esterno.

Il Direttore Generale Dr. Mario Zappia ha sottolineato come questa apertura rappresenti un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita all’interno della struttura sanitaria, offrendo un servizio in più che può fare la differenza nelle giornate di chi si trova lì per motivi di salute.

Il bar proporrà una vasta gamma di prodotti, dal caffè alle bevande fredde, passando per snack e dolci, tutti preparati con cura e attenzione sotto il vigile controllo degli organi ospedalieri.

La realizzazione del Bar presso l’Umberto I si concretizza grazie alla ferma volontà della Direzione Strategica che reputava inammissibile l’assenza di un luogo di ristoro presso una struttura così grande ed importante. L’obiettivo è creare un luogo caldo e confortevole, dove tutti possano sentirsi un po’ più a casa, anche nei momenti di difficoltà.

Senza dubbio alcuno la prossima apertura sarà molto apprezzata da tutti e contribuirà a rendere l’ospedale di Enna un luogo ancora più umano e vicino alle esigenze di chi lo attraversa.

Un piccolo grande passo verso un’assistenza più umana e vicina alle persone.