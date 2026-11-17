Enna: nuovi libri per asili nido, scuole e biblioteche comunali

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L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Enna compie un nuovo, significativo passo nell’attuazione del proprio progetto educativo dedicato alla crescita culturale della comunità, a partire dai più piccoli. Nelle scorse ore l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marinella Adamo ha ufficialmente consegnato una prima fornitura di libri e albi illustrati destinati ai due asili nido comunali, ai tre istituti comprensivi cittadini e alle sezioni infanzia delle due biblioteche comunali.

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I volumi sono stati acquisiti grazie ai fondi del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che opera per diffondere e sostenere l’abitudine alla lettura in Italia e promuovere il libro come strumento di crescita individuale e coesione sociale. I testi sono stati selezionati con cura per potenziare la pratica della lettura ad alta voce e dare piena operatività al programma nazionale Nati per Leggere, cui l’Amministrazione comunale ha aderito con convinzione. Promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB), Nati per Leggere si fonda su consolidate evidenze scientifiche che dimostrano come leggere insieme ai bambini fin dai primi mesi di vita favorisca lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, rafforzando al contempo il legame affettivo in famiglia.

L’iniziativa rientra in una strategia d’intervento organica e sinergica tracciata dall’Assessore Adamo, volta a fare della città una vera e propria comunità che veda in rete servizi educativi, istituzioni scolastiche, biblioteche e volontariato. Il piano di potenziamento del patrimonio librario proseguirà infatti a breve con ulteriori forniture dedicate alla fascia ragazzi e al pubblico adulto, che andranno ad arricchire gli scaffali sia della Biblioteca Comunale di Enna Alta sia della “Casa di Giufà” a Enna Bassa, garantendo così un presidio culturale capillare su tutto il territorio urbano.

Proprio in questa settimana, i volontari e le volontarie di “Nati per Leggere” attivi sul territorio sono impegnati in diverse sedi cittadine con sessioni di lettura ad alta voce. L’obiettivo dell’Amministrazione Crisafulli è estendere progressivamente questa rete di prossimità, portando i libri anche nei luoghi della cura e della quotidianità. È, inoltre, già al lavoro l’interlocuzione per inserire tra le prossime tappe il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Enna, gli ambulatori, le sale d’attesa e altri spazi frequentati da bambini e famiglie.