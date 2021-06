Enna. Nuove tariffe dell’acqua, Cammarata: “Finalmente si cambia rotta”

Si pubblica qui di seguito comunicato stampa del presidente ATI Enna e sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata.

“L’Assemblea Idrica Territoriale ha approvato le nuove tariffe proposte dal direttivo da me presieduto. 18 sindaci su 20 hanno votato prima la riduzione e poi l’atto di indirizzo volto alla rimodulazione tariffaria insieme ad altre linee programmatiche. Il risultato importante che inverte la rotta verso una concreta riduzione, parte dalla formale riduzione del 2% per il primo anno a cui si aggiungerà un altro 8% circa, che i cittadini vedranno in bolletta. Sarà necessario un ulteriore passaggio in assemblea che avverrà nei prossimi giorni.

È il primo passo di un percorso lungo e tortuoso, ma oggi finalmente si cambia rotta. Dispiace prendere atto che su temi così importanti qualcuno la butti in caciara, pur di non dare il merito a questo direttivo di avere finalmente invertito il senso di marcia verso la riduzione delle tariffe ed il miglioramento dell’intero servizio”.