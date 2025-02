Enna, nuove tariffe della mensa scolastica: i genitori non ci stanno

PUBBLICITÀ

Le nuove tariffe della mensa scolastica a Enna continuano a far discutere e i genitori non ci stanno. Dopo l’annuncio della revisione delle tariffe da parte dell’amministrazione comunale, gli stessi genitori hanno inviato una comunicazione in redazione per esprimere il loro dissenso.

Segnalano, infatti, che durante una riunione tenutasi ieri, i rappresentanti dei genitori hanno abbandonato l’incontro in segno di protesta. Secondo quanto denunciato dai genitori, l’assessore alla comunità educante Giuseppe La Porta avrebbe attribuito la responsabilità dell’aumento dei costi alla sua stessa giunta, che non avrebbe appoggiato le proposte di riduzione per tutte le fasce di reddito.

“Abbiamo ricordato che a Norimberga chi ha taciuto ed eseguito era considerato complice”, affermano con durezza i genitori, sottolineando come il servizio mensa risulti troppo caro a causa di scelte amministrative sbagliate.

Le critiche non si fermano qui: i genitori accusano l’assessore anche di scoraggiare le famiglie dall’adesione alle 40 ore settimanali in linea con le direttive europee, creando un ulteriore problema alle famiglie.

La polemica resta accesa con le famiglie che continuano a chiedere la riduzione dei costi della mensa anche per le fasce di reddito non esentate dal pagamento.