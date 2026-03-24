Enna, nuove procedure per l’invalidità civile: successo per il corso promosso dall’Ordine dei Medici

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Grande partecipazione all’evento formativo dal titolo “Invalidità civile: una guida pratica alla luce delle nuove procedure informatizzate”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Enna in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica dell’ASP di Enna, diretta da Salvatore Sirna.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di aggiornamento per i professionisti della sanità – soprattutto per i medici certificatori – alla luce delle profonde innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 62/2024, che ridisegna il sistema di accertamento della disabilità e dell’invalidità civile in Italia.

Nel corso dei lavori, di cui sono stati relatori i dirigenti medici di Medicina Legale Fiscale e Necroscopica dell’Asp di Enna Claudia Minacapelli Marotta, Giuseppe Geraci, Ferdinando Priolo insieme a Romina Barbera, dirigente medico INPS di Enna, sono state illustrate le principali novità normative e operative, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle procedure e al nuovo ruolo del medico certificatore. Tra i temi affrontati: il certificato medico introduttivo, che assume oggi valore di vera e propria domanda amministrativa; la centralizzazione delle competenze di accertamento in capo all’INPS; l’utilizzo di strumenti innovativi, finalizzati a una valutazione più completa della persona.

L’evento ha evidenziato come la riforma in atto punti a una maggiore uniformità e trasparenza del sistema, pur nella consapevolezza delle criticità legate alla fase di transizione, attualmente caratterizzata dalla coesistenza tra vecchie e nuove procedure.

«L’aggiornamento continuo dei professionisti è fondamentale per garantire un corretto accesso ai diritti dei cittadini», è stato sottolineato nel corso dell’incontro, che ha ribadito il ruolo centrale del medico nel nuovo percorso di accertamento.

«Siamo tutti molto contenti dell’interesse dimostrato e quindi della partecipazione. L’assistenza INPS rappresenta un importante sostegno per tutti i cittadini, non solo per le possibilità economiche ma anche per i presidi sanitari garantiti. L’aggiornamento normativo su tale tema, quindi, è fondamentale per i medici certificatori», hanno commentato gli organizzatori.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di formazione, con l’obiettivo di supportare i medici nell’applicazione delle nuove disposizioni e nel miglioramento dei servizi rivolti alle persone più fragili, con disabilità.