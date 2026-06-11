Enna: nuove indennità per sindaco, assessori e vertici del consiglio comunale

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La Giunta comunale di Enna ha approvato l’adeguamento delle indennità degli organi istituzionali del Comune, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2026, n. 4. Alla seduta erano presenti il sindaco Crisafulli e tutti gli assessori.

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Nel provvedimento viene richiamata la normativa nazionale e regionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. In particolare, l’atto fa riferimento alla legge regionale 19 febbraio 2026, n. 4, recante “Norme riguardanti gli enti locali”.

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Le indennità giuridiche mensili indicate sono pari a 9.660 euro per il sindaco, 5.313 euro per il vicesindaco, 4.347 euro per ciascun assessore, 5.796 euro per il presidente del Consiglio comunale e 3.477,60 euro per il vicepresidente del Consiglio comunale.

Nel prospetto allegato alla delibera l’importo annuo risulta pari a 115.920 euro per il sindaco, 63.756 euro per il vicesindaco, 52.164 euro per ciascun assessore, 69.552 euro per il presidente del Consiglio comunale e 41.731,20 euro per il vicepresidente del Consiglio comunale.

La Giunta comunale, con voti unanimi e favorevoli, ha approvato la proposta.