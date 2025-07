Enna: nuove convenzioni ASP per radiologia interventistica e cardiochirurgia pediatrica

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna amplia la qualità della propria offerta specialistica attraverso due convenzioni. Gli accordi stipulati con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania e con l’ASP di Messina introducono sul territorio ennese servizi altamente specializzati per la radiologia interventistica e la cardiochirurgia pediatrica.

La prima convenzione coinvolge il Policlinico catanese per la radiologia interventistica vascolare ed extravascolare; disciplina che combina procedure terapeutiche mini-invasive guidate da imaging che permettono di trattare numerose patologie attraverso accessi percutanei, riducendo significativamente i tempi di degenza e i rischi operatori. Il Policlinico “G. Rodolico-San Marco” si distingue per l’eccellenza in questo settore, disponendo di tecnologie avanzate e di un’equipe di specialisti di comprovata esperienza.

La seconda convenzione prevede che il personale specialistico dell’ASP di Messina effettui prestazioni di cardiochirurgia pediatrica, in particolare chiusura chirurgica del dotto di Botallo (DRRG 111), presso l’ospedale di Enna. Gli specialisti messinesi, riconosciuti per la loro grande professionalità nel delicato settore della cardiochirurgia pediatrica, si recheranno periodicamente presso la struttura ospedaliera ennese per eseguire gli interventi al bisogno.

Gli accordi prevedono inoltre un sistema di consulenze e follow-up che garantirà continuità assistenziale ai pazienti, con un coordinamento costante tra le équipe mediche delle strutture coinvolte.

Entrambe le convenzioni rappresentano un significativo miglioramento nell’accessibilità alle cure specialistiche per i cittadini della provincia di Enna. I pazienti potranno accedere a prestazioni di alta qualità senza dover affrontare lunghe liste d’attesa o trasferimenti complessi verso i grandi centri urbani dell’isola.

Per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica, le famiglie potranno usufruire di un servizio di eccellenza più vicino al proprio territorio di residenza, riducendo i disagi legati ai trasferimenti e ai lunghi spostamenti. Inoltre gli interventi potranno essere eseguiti direttamente presso il nuovo, e tecnologicamente avanzato, reparto UTIN dell’Umberto I che è dotato di una sala dedicata per queste procedure.

Per la radiologia interventistica, l’accordo garantirà un accesso più diretto, che prevede lo spostamento del paziente presso l’ospedale catanese, per eseguire procedure complesse che richiedono precisione millimetrica e competenze multidisciplinari. Oppure delle consulenze di tutoraggio per eseguire alcune procedure direttamente ad Enna.

Dal punto di vista organizzativo, entrambe le convenzioni rappresentano esempi virtuosi di ottimizzazione delle risorse sanitarie regionali. Anziché duplicare servizi altamente specializzati e costosi, gli accordi permettono di sfruttare al meglio le competenze già presenti nel sistema sanitario siciliano, estendendone i benefici a un bacino di utenza più ampio.

Gli accordi si inseriscono in una strategia che punta a creare reti di collaborazione tra diverse strutture regionali, testimoniando la volontà delle istituzioni sanitarie di lavorare in sinergia per offrire ai cittadini cure di qualità, indipendentemente dal territorio di residenza e migliorando significativamente l’accessibilità alle cure specialistiche per i pazienti dell’entroterra siciliano.

“Le convenzioni chirurgiche tra strutture ospedaliere – spiega il Direttore Generale Dr. Mario Zappia – sono uno strumento utile per il miglioramento complessivo del sistema sanitario, creano un sistema di rete integrata delle competenze che in un contesto sanitario sempre più complesso e specializzato aiuta a superare i confini delle singole strutture mettendo al centro il paziente e le sue necessità. Inoltre il confronto tra specialisti di strutture diverse rappresenta sempre un momento importante di crescita professionale per tutti i medici”.