Enna: nuove assunzioni per l’ortopedia dell’Umberto I

Hanno sottoscritto il contratto e prenderanno servizio presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale Umberto I i dottori Calogero Di Naro e Stefano Perez, due giovani medici, in dirittura d’arrivo con la specializzazione.

“Incrementato l’organico anche dell’Ortopedia dell’Umberto I – dichiara il direttore generale dell’Asp Francesco Iudica – punta di eccellenza e riconosciuta come tale dai tanti utenti che provengono dall’intero territorio regionale”.

Il Dott. Arcangelo Russo, direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, afferma: “Sono felice ed entusiasta di potere contare sull’apporto di due giovani colleghi che hanno le caratteristiche scientifiche ed umane per inserirsi in maniera perfetta nel nostro team e nella nostra famiglia. Spero presto di potere completare il nostro organico in modo da garantire un corretto e tempestivo espletamento degli impegni sempre più numerosi ai quali la nostra unità operativa è chiamata a rispondere. I due medici sono provenienti da università con le quali la nostra amministrazione ha sottoscritto un protocollo per entrare a fare parte della loro rete formativa, Policlinico di Catania e Campus Biomedico di Roma. Un grazie agli amici professori Rocco Papalia e Vito Pavone e a tutta la nostra massima dirigenza aziendale per avere creato queste condizioni che sicuramente facilitano la nostra capacità attrattiva”.