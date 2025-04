Enna: nuova Super Doc per la Fondazione Banca delle Visite ETS

PUBBLICITÀ

Dopo il successo dell’evento tenutosi ad Enna lo scorso 20 marzo presso la Sala Cerere, organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso Mutua MBA e dalla Fondazione Banca delle Visite ETS, sono state numerose le richieste di adesione da parte degli ennesi che hanno partecipato. Molte persone si sono associate, tante altre hanno colto l’invito a sostenere il progetto solidale.

La Dottoressa Nathaly Maria Rita Campione, psicologa clinica, psicologa giuridica e specializzanda in Psicoterapia cognitivo comportamentale, è la nuova Super Doc ad Enna.

“Ho scelto questo percorso di studi – ha dichiarato – perché incline alla mia vocazione: aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita è la mia missione, perché il benessere psicologico è al primo posto”.

La dottoressa Campione, presso il suo studio privato di Enna in Via Lombardia n. 26, ha messo a disposizione del circuito della Fondazione numerose consulenze, consulti psicologici e psicoterapie: “Quando ho conosciuto la Banca delle Visite ho scelto di abbracciare questa meravigliosa realtà e di mettere a disposizione la mia professionalità per aiutare anche chi non può permettersi di pagare privatamente le visite. Consapevole che purtroppo la sanità ha delle problematiche irrisolte, soprattutto per le lunghe liste di attesa, penso che questo sistema sia una soluzione valida perché tutti possano accedere liberamente e curarsi, corpo, mente e anima”.

Il sistema mutualistico MBA/Banca delle Visite, attivo in tutta Italia dal 2007 e operativo ad Enna ormai da diversi anni, ha l’obiettivo di rendere la salute accessibile a tutti. Il sistema consente a tutti coloro che hanno la possibilità di associarsi a Mutua MBA, di tutelare la propria salute attraverso l’adesione e di beneficiare dei vantaggi di essere socio. Mentre a tutti coloro che purtroppo non ne hanno possibilità, di curarsi attraverso il circuito della Fondazione Banca delle Visite ETS. E’ un sistema virtuoso che mira ad alleggerire il peso che grava sul Servizio Sanitario Nazionale, attraverso un piano di programmazione sociale ad alto impatto e con ricadute evidenti sulla problematica delle lunghe liste d’attesa.

Banca delle Visite ETS, fondata nel 2015 per ispirazione di Mutua MBA, Health Italia SpA ed Health Assistance, sostiene la mission di rendere la salute accessibile a tutti, aiutando chi è in difficoltà ad effettuare visite ed esami medici necessari in modo rapido e gratuito nel rispetto della dignità di ogni persona. Un circuito solidale virtuoso che conta sul prezioso supporto dei Donatori, Amici Sostenitori e Point in tutta Italia, dei SuperDottori e SuperCentri che mettono a disposizione delle visite gratuite e un listino calmierato e dei Comuni Amici e che aiutano a diffondere e sostenere l’iniziativa. Sono attive anche Banca delle Visite PET, per animali bisognosi, e BANCA DELLO SPORT per favorire la pratica sportiva a bambini e ragazzi.

L’iniziativa ha coinvolto da subito medici, associazioni di volontariato e imprese virtuose che hanno abbracciato questa realtà per dare un contributo alla comunità locale, costruendo insieme progetti solidali. Anche l’adesione del Comune di Enna ha permesso di attivare un canale di comunicazione diretto con la Banca delle Visite, attraverso l’Assessorato delle Politiche Sociali, facilitando l’erogazione di prestazioni mediche a chi ne ha estremo bisogno.

Questa sinergia di collaborazioni tra istituzioni e terzo settore mira ad attivare un circuito solidale locale dove chi può, dona, e chi ha bisogno può chiedere aiuto. I cittadini possono contribuire a rendere sostenibile il circuito attraverso una donazione alla fondazione dedicata al proprio territorio o con il 5×1000 (inserendo nella propria dichiarazione dei redditi il CF: 97855500589), e le aziende possono sostenerlo tramite donazioni liberali o associando il progetto Banca delle Visite alle loro politiche di responsabilità sociale.