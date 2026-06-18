Enna, nuova illuminazione artistica e fuochi pirotecnici al Castello per la Madonna a Muntata
6 ore ago
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Tra le novità annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi a Enna, una nuova illuminazione artistica rispetto agli anni scorsi e i fuochi pirotecnici in occasione della Madonna a Muntata al Castello di Lombardia.
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