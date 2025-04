Enna: nuova dirigente in Prefettura, la dott.ssa Conti assume la guida dell’Area III

PUBBLICITÀ

La Prefettura di Enna rinforza ulteriormente il proprio staff dirigenziale con l’ingresso della dott.ssa Maria Giovanna Conti, che assume la guida dell’Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.

Nata a Catania, la dott.ssa Conti è laureata in Giurisprudenza e ha altresì conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense. Dal 2018 al 2022, ha prestato servizio come funzionario amministrativo altamente specializzato presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania. Vincitrice del concorso per la Dirigenza degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presso il Ministero della Giustizia, ha ottenuto l’idoneità alla qualifica di Dirigente Penitenziaria per rientrare successivamente nei ranghi dell’Amministrazione dell’Interno in seguito del superamento del concorso di accesso alla carriera prefettizia. Nominata Consigliere di Prefettura con D.M. 18 agosto 2023, ha concluso positivamente il periodo di formazione presso la sede didattico-residenziale dell’Amministrazione dell’Interno “Carlo Mosca”, svolgendo il tirocinio operativo prima presso la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e successivamente presso la Prefettura di Catania. Nominata Viceprefetto aggiunto il 6 novembre 2024, ha proseguito il proprio incarico in missione presso la Prefettura di Catania prima dell’attuale assegnazione presso la Prefettura di Enna.

Il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha dato il benvenuto alla nuova dirigente, augurandole una proficua permanenza nell’interesse dell’amministrazione e del territorio della provincia ennese.