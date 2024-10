Enna, Nuova Democrazia Cristiana: “Disponibilità a formare lista comune con i partiti di centrodestra”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del segretario provinciale della Nuova Democrazia Cristiana di Enna Nello Rampulla.

Le elezioni provinciali di secondo livello sono alle porte ed è in quest’ottica che la Nuova Democrazia Cristiana di Enna, in ossequi alle decisioni della Segreterie Nazionale e Regionale del partito, ribadisce di essere organica al centrodestra così come alla Regione ed a livello nazionale. Palesa pertanto la disponibilità di aderire ad un progetto per la formazione di una lista comune con i partiti che si riconoscono nell’area di centrodestra.

Questa segreteria crede fermamente nei valori di libertà, giustizia e progresso che sono l’anima ed il collante del centrodestra. È convinta, altresì, che unendo le nostre forze, si potrà contribuire in modo significativo per gettare le basi per assicurare benessere e sviluppo alla nostra provincia.

Quanto sopra espresso è frutto di una riflessione profonda, di tutta la segreteria, dopo aver valutato le sfide con cui l’intero territorio della provincia di Enna dovrà confrontarsi nell’immediato futuro. La Nuova Democrazia Cristiana spenderà tutte le proprie energie per far sì che tutta la comunità Ennese possa avere un futuro prospero e sicuro.

È pronta a lavorare alacremente e con dedizione per realizzare gli obiettivi comuni, necessari questi per superare le criticità presenti e costruire una Provincia più forte e unita.

Invitiamo tutti i consiglieri che non hanno fatto una scelta politica di appartenenza, di unirsi a noi in questo importante percorso che, se numerosi ed uniti, ci vedrà, nella prossima competizione elettorale, vincitori per il bene della comunità della provincia di Enna.