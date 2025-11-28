Enna: nuova chiusura temporanea dello svincolo autostradale in direzione Palermo

PUBBLICITÀ

Nuova chiusura programmata per lo svincolo di Enna in direzione Palermo. A partire dalle ore 7:00 di lunedì 1 dicembre 2025 e fino alle ore 6:00 di sabato 6 dicembre 2025, sarà interdetta la rampa di uscita per chi proviene da Palermo e la rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo.

Durante il periodo di chiusura, per raggiungere Enna sarà necessario uscire allo svincolo di Mulinello e percorrere successivamente la Strada Statale 192.

Per chi, invece, deve recarsi a Palermo da Enna, sarà possibile immettersi in autostrada dallo svincolo di Ferrarelle, utilizzabile esclusivamente dalle autovetture, oppure dallo svincolo di Caltanissetta, aperto a tutti i veicoli.