Enna, nuova assunzione in ginecologia e ostetricia: arriva la dottoressa Fiorito

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna continua a investire nel rafforzamento del personale medico. È stata ufficializzata in questi giorni l’assunzione della dottoressa Debora Fiorito, nuova dirigente medico in forza all’unità di Ginecologia e Ostetricia.

La dottoressa Fiorito, classificatasi al settimo posto nel concorso pubblico bandito nel 2023 per cinque posti, è stata assunta a tempo indeterminato grazie allo scorrimento della graduatoria. Una scelta che conferma la volontà dell’ASP di andare oltre i numeri inizialmente previsti per rispondere concretamente ai bisogni del territorio.

L’arrivo della nuova professionista rappresenta un importante tassello nel potenziamento dei servizi dedicati alla salute femminile. Oltre a rafforzare l’organico, l’assunzione punta a migliorare la qualità dell’assistenza e ad aumentare il numero di prestazioni offerte ai cittadini.

“Continuiamo a puntare su personale qualificato per garantire servizi sanitari sempre più adeguati alle necessità della popolazione – ha dichiarato il Direttore Generale Mario Zappia. – La dottoressa Fiorito ha già manifestato la propria disponibilità all’assunzione in ruolo e inizierà il suo incarico con il periodo di prova previsto dalla normativa per portare subito il proprio prezioso contributo alla nostra azienda”.

La Direzione Strategica ha ribadito la volontà di incrementare il personale medico utilizzando tutti gli strumenti disponibili: dai concorsi pubblici agli incarichi temporanei, dallo scorrimento delle graduatorie a tutte le altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, con l’obiettivo di rispondere in modo tempestivo ed efficace alla domanda di salute proveniente dai diversi comuni del territorio.