Enna: “Nuoto e Vinco”, progetto del dipartimento salute mentale dell’Asp

Ha preso avvio il progetto “Nuoto e Vinco”, frutto del protocollo d’intesa stipulato tra il Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, guidato dal dottore Giuseppe Cuccì, e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Vincenzo Murgano” Enna Nuoto, diretta dal presidente Renato Estero.

Nel 2019, la direzione strategica dell’ASP di Enna aveva promosso lo sviluppo del progetto, finanziato e realizzato con i fondi del Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2017 e, specificatamente, della Linea Progettuale 5 “Gestione della Cronicità”.

Le attività previste consistono nell’effettuazione, presso le piscine comunali coperte di Enna Bassa e scoperte di Pergusa, dei corsi di nuoto e di attività motorie in acqua a favore di 20 utenti seguiti dal dipartimento con problematiche di salute mentale e/o di tossicodipendenza, intese come malattie croniche. La finalità principale è favorire l’integrazione sociale dei soggetti portatori di tali patologie seguiti dal dipartimento, che ha provveduto a indicare i soggetti destinatari del progetto. Le lezioni in acqua previste sono 60 per ogni utente all’interno dei corsi regolarmente svolti, tenendo conto comunque delle condizioni cliniche della persona inserita nell’attività.

I corsi sono tenuti da figure tecniche idonee (istruttori di nuoto, istruttori di nuoto per disabili, psicologo e tutor tecnico), la sicurezza in acqua, tramite gli assistenti bagnanti, è a cura dell’Associazione “Vincenzo Murgano”. Tutte le figure previste sono presenti durante le attività, nelle modalità di legge.

“Questo progetto – dichiarano gli organizzatori – rappresenta una preziosa opportunità di coinvolgimento degli utenti del Dipartimento Salute Mentale nell’ambito di attività sportive che favoriscono l’inclusione e la socializzazione”.

La direzione dell’ASP sottolinea, inoltre, come “la sinergia tra servizi aziendali e realtà extraziendali possa portare a risultati eccellenti nell’ambito dell’inclusione. La dedizione e l’impegno finora dimostrati sono fondamentali per garantire il successo di questa iniziativa e per promuovere la condivisione, lo sport e l’integrazione tra le persone più fragili della nostra utenza. La direzione, insieme a tutti coloro che hanno contribuito all’avvio del progetto, esprime esprime il più vivo apprezzamento per l’importante lavoro in itinere”.