Enna: nozze di diamante per i coniugi Orlando

Sessant’anni fa, il 29 Dicembre, nella chiesa di San Cataldo a mezzogiorno convolavano a nozze i coniugi Mario Orlando, ex- assessore ai servizi cimiteriali e ai lavori pubblici, e la signora Francesca Paola Longi. Dopo 60 anni i coniugi insieme alle due figlie Carmela e Loredana, ai sei nipoti e alla pro- nipotina si ritroveranno davanti l’altare per invocare la benedizione del Signore per questo nuovo traguardo raggiunto.

In un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, fatto di incertezze e difficoltà, ricorrenze come queste riempiono il cuore di speranza e profonda gratitudine.

Ad accompagnarli così come sessant’anni fa sarà la liturgia della Sacra Famiglia: guidati dall’esempio della Famiglia di Nazareth i coniugi Orlando hanno vissuto questi anni fortificati dall’amore profondo che ha permesso loro di costruire una grande famiglia, vivendo insieme gioie, affrontando sacrifici e dolori, ma sempre uniti.

Non è un caso che i sessant’ anni di matrimonio siano denominati “nozze di diamante”, rappresentate cioè attraverso quella che è la pietra più bella e preziosa, così come prezioso e poco frequente è il rapporto di coppia che giunge fino a questo punto. Queste Nozze di diamante siano il simbolo di un’unione indissolubile tra due pietre preziose destinate a proseguire il loro cammino insieme.

I coniugi e la famiglia renderanno grazie al Signore Domenica 27 Dicembre, Solennità della Sacra Famiglia, presso la Chiesa Mater Ecclesiae alle ore 12.00.