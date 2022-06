Enna: notte impegnativa sul fronte incendi

Tutte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono state impegnate la scorsa notte per fare fronte alle numerose richieste di soccorso giunte in sala operativa.

Oltre all’incendio ancora in corso nella discarica di Cozzo Vuturo ad Enna, i vigili del fuoco sono anche intervenuti sulla SS 192, ad Assoro, in contrada Baronessa e a Pietraperzia per un incendio di un’autovettura.