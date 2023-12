Enna: “Note di dicembre”, concerto alla chiesa delle Anime Sante

PUBBLICITÀ

Un concerto per augurare buone feste si terrà domani, lunedì 18 dicembre, alle ore 19:30 nella chiesa delle Anime Sante ad Enna.

“Note di dicembre” è il titolo del concerto diretto dai maestri Mario Scirè e Carmelo Capizzi. Il concerto è organizzato dalla Pro Loco Enna.

“È un’occasione per augurare a tutti Buon Natale – dice la presidente della Pro Loco Gioia Pugliese -. L’opportunità per stare assieme nella splendida cornice della chiesa delle Anime Sante ascoltando buona musica ad opera di giovani che si affacciano al mondo concertistico. Per questo voglio ringraziare i professori Scirè e Capizzi, vere anime di questo evento, che hanno voluto coinvolgere la Pro Loco e il rettore dell’Arciconfraternita delle Anime Sante del Purgatorio, Ferdinando Scillia, che ci ha accolto”.