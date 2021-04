Enna: non solo viabilità, confronto in Prefettura sullo sviluppo del territorio

Si è dato oggi, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, nuovo impulso all’attività del tavolo provinciale permanente sulla viabilità coordinato dal Prefetto di Enna, dott.ssa Matilde Pirrera. Presenti il Senatore Fabrizio Trentacoste, l’Onorevole Andrea Giarrizzo, il Sottosegretario di Stato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, l’Onorevole Lantieri, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia, i referenti di ANAS e del Libero Consorzio Comunale di Enna, nonché i sindaci dei Comuni della Provincia e i vertici delle Forze di Polizia.

L’incontro, espressione di confronto, condivisione e sinergia – come sottolineato con soddisfazione dal Sottosegretario Cancelleri nel suo intervento – ha dato spunto in via di premessa al Prefetto per focalizzare l’attenzione su alcune tematiche di grande rilievo per il territorio.

Il Prefetto, infatti, ha voluto evidenziare il ruolo della Prefettura in questo delicato momento, rimarcando l’impronta impressa in vista della prossima ripresa, attraverso alcune iniziative che vedono impegnate risorse umane, con l’organizzazione di tavoli e incontri anche per raccogliere le espressioni di disagio provenienti dalle fasce più deboli della popolazione, risorse materiali, con la valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto mediante l’inserimento di questi beni – previa autorizzazione da parte dell’amministrazione centrale e degli altri interlocutori istituzionali a livello territoriale – nell’ambito di un più ampio circuito turistico, nonché risorse progettuali quali l’adesione al Progetto di Supporto ai Comuni nello scouting dei fondi europei e gestione dei progetti, con la finalità di agevolare gli Enti locali ad intercettare finanziamenti rispondenti ai loro specifici fabbisogni, partendo da una mirata ricognizione degli stessi con il supporto di qualificati consulenti.

Quanto al tema principale dell’incontro, di utilità si è rivelato il confronto con gli ingegneri dell’ANAS che hanno proiettato l’aggiornamento sulla progettazione, con particolare riguardo al Lotto C della Nord Sud. Si è dato conto, tra l’altro con l’ausilio di un video 3D, della complessità dell’opera che ha richiesto non solo l’analisi delle alternative in punto di fattibilità, ma anche dello studio trasportistico ancora in corso sull’intera Regione, quale necessario momento per una corretta valutazione di tutte le possibili soluzioni viarie da attuare in fase di realizzazione dell’opera, senza trascurare l’impatto sul territorio nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

La discussione è proseguita con la presentazione del cronoprogramma per l’ultimazione dei lavori relativi ai Lotti B2, B4 – A e B – e B5.

Si è nuovamente affermata l’attenzione sull’imminente apertura del cantiere che interesserà lo svincolo di Enna, all’esito del miglioramento del progetto sotto il profilo strutturale e sismico. Le fasi principali per il completamento si articolano in una prima di 280 giorni, che consentirà la fruizione con viabilità alternata su una rampa con segnaletica semaforica, e una seconda della durata di 60 giorni, che imporrà una chiusura al traffico necessaria per il sollevamento degli impalcati. I lavori inizieranno a maggio, con turni anche di notte al fine di comprimere i tempi di consegna. Contestualmente all’avvio delle opere e al fine di fluidificare la viabilità alternativa, verrà aperto lo svincolo di Ferrarelle ai soli mezzi leggeri previo adeguamento della segnaletica. Anche gli interventi urgenti sul Viadotto Villano dovrebbero avere inizio i primi giorni di maggio.

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Enna, dopo avere precisato che è stato approvato il piano triennale delle opere – il 90% delle quali risulta finanziato – ha evidenziato due criticità relative al Ponte di Gagliano e alla Panoramica, che ha subito un arresto per inattese problematiche emerse rispetto alle originarie previsioni. Sul punto si precisa che, mentre per il Ponte di Gagliano è stata avviata una nuova fase di progettazione, per la Panoramica si sta procedendo ad una verifica sulla fattibilità del progetto anche in considerazione dei crolli avvenuti.

A margine sono state rinnovate richieste in ordine al processo di statalizzazione della SP4, strategicamente funzionale nell’ambito dei lavori sulla Nord Sud, che attende gli ulteriori pareri del MIT e della Regione, nonché della competente Commissione paritetica.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Enna stamane l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro.

“Ho espresso soddisfazione – ha commentato – per come sta andando avanti l’iter di inizio lavori dello svincolo autostradale e del viadotto Euno rispetto a cui, nonostante il ritardo, siamo ai blocchi di partenza. Ho chiesto informazioni relativamente alla durata dei lavori e mi è stato comunicato, dal Direttore Generale dell’Anas, che dovrebbero concludersi nell’arco di 500 giorni e poco più. Tuttavia, nonostante il lungo periodo di durata lavori, sono stato rassicurato sul fatto che, nelle more, si provvederà alla predisposizione di una rampa alternativa in loco e all’apertura dello svincolo Ferrarelle, interventi che faciliteranno l’accesso nel nostro territorio e che consentiranno alla nostra città di non perdere la propria centralità”.

“Stessa soddisfazione – prosegue Alloro – non ho potuto manifestare relativamente ad un’altra questione dirimente e atavica che riguarda la SP 28, meglio nota come Panoramica. A cinque mesi dall’ultimo crollo non è stato ancora completato il campo di prova per definire le azioni progettuali da intraprendere. Enna non può fare a meno della Panoramica, sono già passati 12 anni e, alla mia cordiale richiesta di avere tempi certi, non è stata data alcuna risposta. Dunque, continueremo a pungolare il Libero Consorzio affinché sulla Panoramica ci sia definitivamente chiarezza. Su questo, ringrazio l’Assessore Falcone per avermi garantito che, al completamento del campo di prova, verrà convocato un tavolo, a cui parteciperà anche il Comune, in cui il Libero Consorzio dovrà, inevitabilmente, fare chiarezza sul da farsi e dare alla nostra comunità delle date certe”.

“Quello delle infrastrutture e delle opere pubbliche delle aree interne – conclude Alloro – è un tema fondamentale da cui passa lo sviluppo non soltanto economico ma anche turistico e culturale del nostro territorio e, semplicemente, non abbiamo più tempo da perdere”.