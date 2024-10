Enna: non solo calcio, “Orgoglio Muntanaro” organizza messa per pregare contro la crisi idrica

PUBBLICITÀ

Il gruppo “Orgoglio Muntanaro”, nato dalla passione per la squadra di calcio dell’Enna, ha deciso di impegnarsi anche nel sociale. Tra le prime iniziative, il gruppo ha organizzato una messa per pregare per la tanto attesa pioggia. La celebrazione si terrà venerdì alle ore 19 presso l’Eremo di Montesalvo.

Si tratta di un momento di preghiera comunitaria, motivato dalle scarse precipitazioni che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi e che, come noto, hanno aggravato l’attuale crisi idrica con carenza d’acqua e turnazioni che stanno creando notevoli disagi ai cittadini.

Con questa iniziativa “Orgoglio Muntanaro” non solo intende richiamare l’attenzione su un problema urgente per il territorio, ma anche offrire un momento di preghiera e riflessione per la comunità ennese.