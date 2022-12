Enna: nomine dirette avvocatura comunale, la minoranza non ci sta

I gruppi consiliari di minoranza Pd e Nuova Cittadinanza ad Enna hanno depositato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale a fare un passo indietro rispetto alle nomine dirette effettuate per i nuovi responsabili dell’avvocatura comunale e a espletare le procedure previste dalla legge in materia di assunzione.

La mozione è stata depositata “viste le recenti e ingiustificate nomine dirette effettuate – comunicano i gruppi consiliari – e visto che, nonostante le nostre domande sul punto, la stessa amministrazione non è stata in grado di giustificare il motivo per cui si è proceduto a delle nomine dirette senza alcun tipo di concorso pubblico e in spregio ad ogni procedura di trasparenza prevista dalla legge”.

Si discuterà dell’argomento durante il Consiglio Comunale di domani, venerdì 2 dicembre, alle ore 18.