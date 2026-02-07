Enna: Noi Moderati rilancia l’unità del centrodestra

PUBBLICITÀ

Il movimento Noi Moderati accoglie favorevolmente l’appello all’unità del centrodestra ennese lanciato dall’assessore regionale Francesco Colianni.

PUBBLICITÀ

I promotori comunali, Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca, si dicono «molto soddisfatti per l’adesione che questo appello ha riscontrato in città» ed esprimono l’auspicio che «a breve ci siano altre condivisioni di tale percorso da parte di altri soggetti politici».

Secondo Noi Moderati, «è arrivato il momento, finalmente, di costruire un tavolo tecnico comunale, affinché venga stilato un programma funzionale al rilancio della nostra città». I promotori aggiungono di sperare «che quanto detto avvenga il prima possibile, poiché dopo aver programmato in tal senso, si può, successivamente, individuare, a Enna e non altrove, colui che dovrà rappresentarci alla guida della città».

«Noi siamo pronti da tempo, con una nostra lista e con le nostre idee», sottolineano, ribadendo che «bisogna sempre più essere aderenti alle esigenze del nostro territorio, pronti ad affrontare temi importanti mirati allo sviluppo di strategie atte a dare certezze alla nostra comunità».

Nel documento si fa inoltre riferimento alla necessità di «costruire linee programmatiche credibili, in grado di rendere sempre più vivibile ed evoluta la nostra cittadina, allo scopo di far trasformare al più presto solo in un lontano ricordo quella politica spartitoria che non ci è mai appartenuta».

Infine, Noi Moderati evidenzia la volontà di «fare fronte comune nei confronti di un partito, il Partito Democratico, sempre più isolato ed autoreferenziale».