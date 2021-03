Enna: Nino Grippaldi eletto nel cda dell’Ente Autodromo

Si è appena conclusa l’assemblea di soci dell’Ente Autodromo presieduta dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio. All’ordine del giorno la designazione del componente del CDA in rappresentanza della ex Provincia di Enna. Si tratta dell’avvocato Nino Grippaldi, proposto dal Commissario straordinario, e che ha ottenuto, con votazione segreta, il consenso unanime dei componenti l’assemblea.

“Sono certo – ha commentato Di Fazio – che l’avvocato Grippaldi, stimato imprenditore e valido professionista legato da sempre a questo territorio ed appassionato di sport, possa rappresentare un valore aggiunto per dare un nuovo impulso alle attività economiche dell’autodromo. Il suo ruolo anche all’interno dell’Università e della Confindustria costituisce un ulteriore elemento per guardare alla crescita, alla ricerca e alla sperimentazione in questo settore”.

Apprezzamenti unanimi dal presidente dell’ente Autodromo Mario Sgrò, dall’assessore Dante Ferrari e dal rappresentante dell’Aci Ugo Gagliano.

“Riconosciamo le qualità imprenditoriali, professionali ed umane – hanno commentato – e non possiamo che salutare con entusiasmo l’ingresso nel consiglio di amministrazione di un ennese che siamo certi potrà dare un contributo importante per il rilancio delle attività dell’autodromo”.

Contattato telefonicamente Grippaldi ha ringraziato l’assemblea e il presidente per la designazione e si è detto orgoglioso per la scelta. ​