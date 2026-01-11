Enna, nevicate: strade principali percorribili e interventi in corso

PUBBLICITÀ

Nel corso delle nevicate che hanno interessato il territorio ennese nelle scorse ore si sono registrate diverse criticità, affrontate grazie all’intervento coordinato delle ditte incaricate e dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna. In campo mezzi pesanti, tra cui ruspe e pale meccaniche, affiancati dai mezzi spargisale, che hanno operato fin dalle prime ore della serata di ieri.

La situazione della viabilità risulta al momento sotto controllo. Enna bassa è completamente libera, mentre a Enna alta le strade principali risultano pienamente percorribili. Le operazioni sono ora concentrate sulla liberazione delle strade secondarie, dove prosegue il lavoro dei mezzi e dei volontari.

Complessivamente sono stati e sono tuttora 24 i volontari impegnati, affiancati da 4 funzionari e coordinatori. A disposizione anche 3 mezzi spargisale, 2 mezzi di emergenza e 1 mezzo di guardia medica, a supporto delle attività sul territorio.

Numerosi anche gli interventi di assistenza alla popolazione, tra cui il montaggio delle catene su veicoli rimasti in panne e l’accompagnamento di cittadini in difficoltà. Le operazioni sono state precedute da un monitoraggio continuo iniziato già dalla serata di ieri, che ha consentito di intervenire tempestivamente nelle situazioni più critiche.

Per qualsiasi necessità resta attiva la Sala Operativa Comunale di Protezione Civile presso la sede dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna con la supervisione della Dirigente Dott.ssa Delfina Voria. La sala operativa è contattabile al numero 0935 20421. I cittadini possono inoltre recarsi direttamente presso la sede dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile, in contrada Scifitello.