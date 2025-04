Enna: network socioeconomici, terzo settore e sviluppo del territorio, Gogol torna alla Kore

PUBBLICITÀ

Ospiti del prof. Giulio Pedrini, docente del corso di “Economia dello sviluppo locale”, ieri il Gogol, l’omino giallo di polistirolo simbolo del sorriso e della positività, rappresentato da imprenditori e personalità locali, è tornato in un’aula universitaria per un nuovo appuntamento, il secondo dal calendario degli incontri, destinato agli studenti della facoltà di Economia e Management dell’Università Kore, sul ruolo dei network socioeconomici e delle associazioni del terzo settore nel promuovere lo sviluppo del territorio.

Movimento dalla grande visione che da sogno è diventato realtà riconosciuta e apprezzata nonché incentivo per un approccio positivo alla vita, il Gogol si rivela in atto un utile strumento di promozione di rete, di relazioni e di connessioni virtuose specie in un territorio notoriamente depresso quale quello ennese dove è nato nel 2026 per merito di un’idea concepita dal visionario Mauro Todaro.

Importanti le testimonianze dei relatori, nonché ambasciatori del sorriso, che hanno sottolineato quanto il network socioeconomico possa favorire lo sviluppo, l’innovazione sociale, il benessere individuale e collettivo e la resilienza. Nei fatti, peraltro, quanto persegue la mission dell’omino giallo: opportunità ed entusiasmo ovvero interazioni sociali ed economiche che intrecciandosi influenzano il benessere e l’economia locale a diversi livelli.

Il Gogòl, simbolo di energia, positività, rispetto e inclusione, è diventato nel corso della sua evoluzione, opportunità di crescita e sviluppo economico che non perde di vista l’individuo, i gruppi sociali e le organizzazioni no profit del terzo settore che mirano a obiettivi di interesse comunitario. Oggi coinvolge realtà aziendali che sostengono un precipuo tipo di economia che contempla l’uomo nella sua centralità, il territorio, il valore del lavoro e che si ispirano al principio etico della sostenibilità, chiavi di successo anche in zone geografiche meno prospere.

A parlare agli studenti, in un clima rilassato e coinvolgente, sono stati nell’ordine: l’imprenditore ennese Mauro Todaro, ideatore del Gogol e titolare della ditta New Style di Enna adv che opera nel settore del marketing e della comunicazione visiva; la conduttrice Irene Varveri Nicoletti, presidente dell’associazione di promozione sociale BIG Factory di Leonforte operante nel campo della cultura teatrale, letteraria e artistica; l’imprenditore Giudo Sciuto di Ambiens a Valguarnera, una delle circa quattrocento società fornitrici italiane di energia nel mercato libero che dispone di un proprio parco tecnologico a Piazza Armerina; l’amministratore unico Mario Colianni di CO.DI. automobili a Calascibetta, rivenditore di auto nuove, usate e a Km 0 di diverse marche; l’imprenditore Agostino Principato di Meravoglia a Enna che opera nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dolciaria, dalla materia prima al prodotto finito passando finanche dalla progettazione e realizzazione del packaging; l’agronomo Biagio Barbagallo, titolare di un’azienda agricola ennese di grani antichi e legumi che opera nel campo della produzione biologica rigenerativa, e il valguarnerese Michele Calandra di Integra, consulente aziendale e business specialista in formazione manageriale.

Una ricca mattinata per studenti e relatori, dunque, per un incontro che invita alla riflessione sulle realtà locali e sulle potenzialità di crescita.