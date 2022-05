Enna: nessun pneumologo all’Umberto I e medicina generale ancora Covid center

Dopo più di due anni la Medicina Generale dell’Umberto I di Enna è ancora chiusa. Mi spiego meglio, il reparto continua a svolgere esclusivamente le attività di Covid center, unico in provincia. Ma le altre patologie sono forse scomparse?

Sono molto di meno i malati Covid, o esclusivamente tali. Spesso infatti giungono da altri reparti perché risultati positivi al tampone che precede i ricoveri. È, dunque, necessario lasciare l’ospedale più grande della provincia senza la sua Medicina?

Abbiamo girato questa domanda al primario Mauro Sapienza, specialista in epatologia, malattie infettive ed ecografia che, comprensibilmente, ci ha così risposto: “Queste domande vanno poste alla direzione aziendale, io mi occupo di curare gli ammalati”.

Ma al danno si aggiunge la beffa. Per anni si è proposto e annunciato (la Regione) il trasferimento dei malati Covid presso l’ex Ciss (a Pergusa), per lasciare che il nosocomio ennese tornasse generalista. Adesso lo stesso ospedale in prima fila per la lotta alla pandemia, udite udite, non ha più neanche uno pneumologo al suo interno, figura sostanziale per combattere le avversità del Coronavirus e le sue complicanze respiratorie. Il reparto di Pneumologia non c’è, quindi la specializzazione era attiva presso il reparto di Medicina, appunto. L’unico pneumologo presente in struttura, Giuseppe Iraci, è stato prontamente promosso e trasferito, come primario, alla direzione di Medicina del Chiello che usufruiva già della consulenza di due navigati e stimati pneumologi presenti nell’ambulatorio di Pneumologia del PTA presso l’ospedale dei Mosaici.

Ricordiamo, peraltro, che i malati Covid non possono – se bisognosi di una valutazione specialistica – essere trasferiti da una struttura all’altra, perché contagiosi. E dunque come si farà?

Anche in questo caso il primario Sapienza, risponde diplomaticamente: “Gli internisti sono bravi in tutto! Sono specialisti della complessità, della polipatologia, della fragilità, della comorbosità, della non autosufficienza. In sostanza siamo olistici e quindi non ci limitiamo allo studio di un solo organo ma di tutto l’organismo”.

Ma rimane il problema.

Anche gli altri reparti hanno necessità di un consulto con lo pneumologo, spesso più organi sono contemporaneamente interessati e le patologie vanno in tandem, e per una diagnosi in materia saranno costretti, per lo meno, a mandare “in gita” per qualche ora un paziente a Piazza Armerina, con ulteriore perdita di tempo. Per non parlare di chi possiede malattie respiratorie croniche, dei pazienti alle prese con il long covid e via dicendo. Ma nel maxi bando annunciato dall’Asp di Enna appena pochi giorni fa, su 112 medici, non si richiede esplicitamente uno pneumologo per la città di Enna mentre l’Umberto primo – sulla carta – si prepara a divenire Policlinico.

Interpellata la Direzione Sanitaria dell’Asp la stessa ha dichiarato che si sta verificando la possibilità di ristabilire la normalità e consentire al reparto di Medicina di accogliere tutti i pazienti. In merito alla mancanza dello pneumologo, si spera che qualche specialista si faccia avanti.

Staremo a vedere, la speranza – si dice – è l’ultima a morire.

Angela Montalto