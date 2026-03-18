Enna, nella parrocchia di Sant’Anna nasce il gruppo “Nicodemo”

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Nasce nella parrocchia di Sant’Anna, a Enna, un gruppo di giovani adoratori — universitari e liberi professionisti — che ogni giovedì, a partire dalle 20.30, si ritrovano in cappella per vivere turni di adorazione eucaristica. Il gruppo porta il nome di “Nicodemo”, ispirato al celebre episodio narrato nel Vangelo secondo Giovanni, in cui il fariseo si reca da Gesù di notte, alla ricerca di una verità capace di illuminare la sua vita. Un’immagine che ben esprime lo spirito dell’iniziativa: ritagliarsi uno spazio di silenzio e preghiera nel cuore della settimana, per rimettere Cristo al centro.

“Come parroco – dichiara don Giuseppe Fausciana – vedo in questo segno una speranza concreta: quando sono i giovani a prendere l’iniziativa e a scegliere il silenzio, la preghiera e l’adorazione, significa che il Vangelo continua a generare vita. È da qui che riparte ogni autentico cammino personale ed ecclesiale.”