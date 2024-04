Enna: nella chiesa di San Cataldo si celebra la festa di San Giuseppe Artigiano

PUBBLICITÀ

Il 1° maggio, presso la chiesa di San Cataldo ad Enna, sarà celebrata la festa di San Giuseppe Artigiano. Saranno organizzate diverse attività per onorare il Santo Falegname di Nazareth: nei giorni 28, 29 e 30 aprile si terrà il triduo di preparazione alla festa con la celebrazione eucaristica alle ore 19.

Di particolare interesse sarà il convegno dal titolo “Sicurezza e prevenzione, morti sul lavoro e legislazione vigente”, che si terrà presso la chiesa parrocchiale il 30 aprile alle ore 20:00. Interverranno Don Carmelo Salinitro, parroco di San Cataldo, il Dott. Eduardo Campione, specialista in medicina del lavoro, il Dott. Stefano Rizzo, segretario provinciale CNA di Enna, e vari esponenti delle associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Sarà affrontato il tema delle morti sul lavoro e della prevenzione necessaria affinché queste non si verifichino, quindi della sicurezza sul lavoro, diritto inalienabile di qualsiasi cittadino.

“Anche la Chiesa assume un ruolo fondamentale nell’ambito lavorativo – afferma il parroco don Carmelo Salinitro – soprattutto in territori difficili dove la parrocchia diventa un punto di riferimento, proprio come Giuseppe fu per la Sacra Famiglia. Il lavoro – continua Don Salinistro – non può e non deve essere un luogo di incontro con la morte, ma il luogo sicuro che garantisce sostentamento e libertà ad ogni singola famiglia e, soprattutto, maggiore dignità all’individuo”.

Nei giorni 30 aprile e 1 maggio sarà visibile la tavolata in onore di San Giuseppe Artigiano che, giunta ormai alla terza edizione, è ormai divenuta una vera e propria tradizione. Sarà possibile portare le pietanze entro lunedì 29 aprile. Inoltre, è possibile portare beni e generi alimentari che saranno distribuiti ai più bisognosi.