Enna, “Nel Vuoto di Hawkins”: il nuovo singolo di Sonik

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È disponibile da oggi “Nel Vuoto di Hawkins”, il nuovo singolo di Sonik, accompagnato dal video ufficiale pubblicato su YouTube. Il brano è distribuito a livello internazionale da Future Music Limited – Tulear Music ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

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Con questa nuova produzione, l’artista ennese Sonik propone un’esperienza musicale dal forte impatto cinematografico, ispirata a mondi paralleli, atmosfere oscure e scenari ricchi di tensione ed emozione. “Nel Vuoto di Hawkins” fonde sonorità Cinematic EDM, Dark Synth, Melodic Trance ed elementi elettronici moderni, dando vita a una produzione intensa, coinvolgente e perfettamente immersiva.

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Il singolo racconta un viaggio nell’ignoto, dove la paura e il coraggio convivono in una continua lotta tra luce e oscurità. Attraverso una produzione curata nei minimi dettagli, synth evocativi e una forte componente narrativa, Sonik trasforma la musica in un vero e proprio racconto audiovisivo.

Ad accompagnare il brano è il video ufficiale, realizzato con uno stile cinematografico che amplifica l’impatto emozionale della traccia. Le immagini conducono lo spettatore in un universo oscuro e suggestivo, dove realtà e fantasia si intrecciano, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e spettacolare.

“Nel Vuoto di Hawkins” conferma la continua evoluzione artistica di SONIK, capace di unire produzione elettronica, storytelling e una forte identità visiva, consolidando il percorso intrapreso con Sonik Records.

