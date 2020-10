Enna: nel capoluogo salgono a 18 i positivi Covid

Il COC del Comune di Enna comunica che, alla data odierna, venerdì 16 ottobre, il numero di soggetti contagiati residenti nel territorio comunale è salito a diciotto. Gli stessi risultano essere in isolamento unitamente ad altri undici soggetti che, pur non essendo contagiati, sono stati posti in isolamento in conseguenza dell’indagine epidemiologica susseguente all’accertamento del contagio.

Continua la sospensione dell’attività didattica in presenza di una classe dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” – plesso “G. Garibaldi” e di una classe del plesso “S. Lucia” dell’Istituto comprensivo “F. P. Neglia – N. Savarese”, fino all’esito negativo dei tamponi effettuati.

In data odierna, con ordinanza n. 70, il Sindaco Maurizio Dipietro ha disposto il mantenimento dell’attivazione del Centro Operativo Comunale procedendo, altresì, alla rimodulazione delle funzioni e all’ampliamento dell’ufficio di coordinamento.